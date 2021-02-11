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Ларионов рассказал о выборе вратарей на два оставшихся матча Шведских игр

20:56
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Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов после победы над финнами (3:2) на Шведских играх рассказал о выборе вратарей на два оставшихся матча этапа Евротура.

«У нас есть план, который мы озвучили перед началом турнира. У нас есть тренер вратарей Рашид Давыдов, который контролирует ситуацию. Я думаю, что сыграют и Аскаров, и Тарасов. Но решающее слово будет за тренером вратарей. Посмотрим завтра, у нас еще есть полтора дня до следующего матча», — сказал Ларионов.

Во втором матче Шведских игр сборная России в субботу сыграет с хозяевами турнира. В воскресенье россияне встретятся с чехами.

(Иван Богун)

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