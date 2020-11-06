И.о. главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал о подготовке к матчу Кубка Карьяла против сборной Швеции.

— На тренировке мы прошлись по системе игры со шведами: разобрали их игру при выходе из зоны, при выходе из-под давления, в средней зоне. Направленность была такая, чтобы за 30-40 минут успеть проделать интенсивную, качественную работу, с чем ребята справились. Важно было не перегнуть палку, чтобы все были свежими на следующие два матча — против Швеции и Чехии, — приводит слова Ларионова сайт ФХР.

— В первом матче команда одержала уверенную победу. Что после нее вы увидели на льду, какое у игроков настроение?

— Естественно, победа — это большой всплеск эмоций, потому что мало кто и из финской аудитории, и из наших болельщиков ожидал такого результата. Наши ребята в целом все восприняли правильно: сегодня на тренировке у команды было нормальное настроение, мы провели хорошее занятие на льду с отличной отдачей, у тренерского штаба никаких замечаний не было. То, что было вчера, уже осталось в истории, сегодня — новый день, и завтра нас ждет очень важный матч со шведами. Команда настроена на хороший игровой лад, чтобы опять показать большую интенсивность в атаке и обороне и, конечно же, креатив.

— Есть мнение, что матч со шведами будет более тяжелым.

— В этой команде высокие стандарты. Мы продемонстрировали, как можем играть, но для ребят это не предел. Еще не все показали свой топовый уровень. Мы сделали небольшие перестановки в звеньях, чтобы посмотреть сочетания и попробовать найти химию, которая может быть поинтереснее, чем в матче с финнами. Естественно, шведы уже будут готовиться не к молодым мальчишкам, которые приехали поиграть, а к команде, которая победила довольно сильного и взрослого соперника — команду Финляндии.

— События на турнире развиваются достаточно интенсивно.

— Мы не акцентируем внимание на том, что происходит с календарем, потому что, как бы то ни было, все команды находятся в одном режиме. Да, для нас это время необычное, но оно так же необычно для всех. В связи с этим сегодня было короткое занятие, которое сопровождалось именно теми упражнениями, которые мы дали игрокам. Дальше — спокойный вечер, время немного переключиться с хоккея на что-то другое. А завтра мы выйдем на лед, чтобы играть в наш хоккей — на победу. Остальное скоро увидим.

— Вам наверняка пришлось успокаивать игроков, говорить, чтобы они не воспринимали победу слишком всерьез?

— Дело в том, что один победный матч не делает карьеры. Поэтому, естественно, у тебя есть какие-то короткие минуты для того, чтобы понять происходящее, но в то же время важно двигаться дальше. Потому что турнир состоит из трех игр, и ты должен как можно быстрее все проанализировать и переключиться на то рабочее состояние, которое необходимо для следующего матча. Наши ребята хоть и молодые, но в то же время довольно опытные, поиграли на многих турнирах и знают, что это такое. Так что, я думаю, в этом плане все готовы, в том числе тренерский штаб, который вместе с ними тоже вчера был рад этому успеху. Но завтра нас ждет новый день и новая игра, нужно делать следующий шаг вперед, чтобы постараться выиграть предстоящий матч.