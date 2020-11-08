Ларионов рассказал о победе сборной России на Кубке Карьяла

И.о. главного тренера сборной России на Кубке Карьяла Игорь Ларионов подвел итоги турнира для нашей команды.

— Это большой успех для команд и ребят. По качеству игры и по самоотдаче я остался очень доволен. Меня в этом поддержит весь тренерский штаб. Не всегда получалось, были ошибки, но приятно, что показали хороший хоккей.

— Один человек в команде с правым хватом — это проблема?

— Мы обсуждали этот вопрос на скамейке перед игрой, когда смотрели раскатку сборной Чехии. В моё время у этой команды было по 8-9 праворуких. У нас были преимущественно леворукие. Не знаю почему. Но это не мешало нам побеждать. Хотелось бы иметь 3-4 защитника с правым хватом, ещё несколько таких нападающих. Важен не хват, а насколько ребята талантливы, как умеют играть и как отдаются в матчах за сборную.

— Не дали шанс Ахтямову потому, что был нужен результат?

— Мы обсуждали этот вопрос. Обычно я доверяю в плане выбора вратарей Николаю Хабибулину. Разговаривали и с Аскаровым. Он был в порядке и изъявил желание играть. Решили оставить все как есть.

— После победы над взрослыми сборными нет опасений, что против сверстников не будет правильного настроя на МЧМ?

— После игры мы уже объяснили ребятам, что приятно победить и любой турнир в этом отношении важен. Любая победа делает большой прогресс в развитии ребят. Но есть масса вещей, которые мы увидели. Хотим их сделать лучше. Нынешняя победа это только шаг к тому, чтобы команда сплотилась, получила опыт. Основные игры и главная цель намечены на декабрь. (Михаил Зислис)