Ларионов рассказал о планах по подготовке к молодежному чемпионату мира

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился соображениями о завершившемся первом этапе Евротура — Кубке Карьяла, а также рассказал о планах по подготовке к молодежному чемпионату мира.

— Прошло два дня после победы в Кубке Карьяла. Успели проанализировать победу?

— В первую очередь хочу поблагодарить игроков — за их усилия и за игру, а также весь тренерский штаб и персонал команды: огромный пласт работы, который проделывают люди, обеспечивающие для игроков возможность просто наслаждаться игрой — остается за кадром. ФХР предоставила нам шанс выступить на важном турнире и все отнеслись к этому шансу так, как и должны — со всей серьезностью, — приводит слова Ларионова сайт ФХР.

У нас не было сбора, это не так уж просто, но отмечу хоккеистов, они приехали на турнир в хорошей форме. Спасибо клубам КХЛ, руководство которых доверяет игровое время молодым парням. Они доказывают, что могут конкурировать на высшем уровне.

Я доволен тем рабочим процессом, который сложился в нашем тренерском штабе. Сергей Голубович, Владимир Филатов, Владимир Потапов — отлично знают игроков, это тренеры высокого уровня, сильные специалисты. Николай Хабибулин здорово работает с вратарями — он был большим игроком, приятно видеть, как теперь он развивается уже в качестве тренера.

Что касается анализа игры на турнире, то он ведется. Это не делается быстро — участвуют тренеры, аналитики, скауты и штаб сборной. Это важная составляющая нашей работы и, как я говорил, приятные заботы. Нам нужно из группы игроков, где каждый достоин места в составе, выбрать тех, кто готов наилучшим образом.

— Что понравилось в игре команды больше всего?

— Скорее не что-то одно, а сумма увиденного. Ребята хорошо воспринимали то, что мы предлагали им. Видна тактическая выучка — у многих за плечами игра за юниорские сборные, выступление на больших юниорских турнирах. ФХР здорово выстроила систему подготовки, построила вертикаль, в которой развиваются игроки. Нам, как тренерам, это помогает непосредственно в подготовке и управлении командой по ходу матчей. Пожалуй, в игре особо отмечу контроль шайбы и уверенность, которую почувствовали ребята. Суммарно мы контролировали шайбу больше, чем наши соперники. Кажется, что это мелочь, но именно такие вещи определяют победы.

— Расскажите вкратце о плане подготовки к чемпионату мира. Когда начнется сбор?

— Скорее всего, сбор начнем 28 ноября. Сейчас коррективы вносит вирус, помимо обычного контроля состояния игроков, нам нужно закладывать время на дополнительные тесты на COVID-19. В Новогорске будем работать над физикой, держа в уме карантин, который надо будет проходить в Эдмонтоне — важно сохранить форму в этот период. Благодаря современным технологиям это не так страшно. Хотя несколько дней безо льда — не подарок, но все участники в одинаковых условиях. Безопасность игроков и всех занятых в проведении турнира — прежде всего.

13 декабря летим в Канаду — кстати, снова через Хельсинки, счастливый теперь город для нас. Сыграем два выставочных матча перед турниром — против Словакии и Канады, и будем готовы стартовать на МЧМ.