Ларионов прокомментировал дебют 17-летнего игрока в сборной России

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов после победы над финнами (3:2) на Шведских играх прокомментировал дебют 17-летнего форварда СКА Никиты Чибрикова.

«У него был не самый простой матч, чтобы войти в игру, и не самый легкий соперник. Тем не менее все свои смены он провел достойно. Даже мог забить в одном из моментов. Для молодого пацана войти в игру практически холодным тяжело. Но такова судьба, когда ты получаешь шанс и есть возможность о себе заявить. Я доволен, что он сегодня не потерялся, вышел и сыграл несколько достойных отрезков, которые можно записать ему в актив», — сказал Ларионов.

На момент игры Чибрикову было 17 лет 11 месяцев и 26 дней. Он вошел в тройку самых молодых дебютантов сборной в истории российского и советского хоккея.

(Иван Богун)