Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов высказался о травме Марата Хуснутдинова в матче Шведских игр против Финляндии (3:2). Форвард вынужден был покинуть игру по ходу второго периода. Он повредил плечо и, скорее всего, выбыл на долгий срок.

— Хоккей — контактный вид спорта, и от травм никто не застрахован. Марат отыграл блестящий матч, — цитирует официальный сайт ФХР Ларионова. — О том, чтобы беречься в матче за сборную, нет и речи. Когда ты надеваешь майку с гербом, ты играешь за свою страну. Турнир, на котором мы играем, важен с точки зрения развития на перспективу и подготовки.

В этот особенный год мы не знаем, что нас ждет на чемпионате мира в Латвии. По всей видимости, на нем не будет игроков НХЛ, поэтому у каждого парня в этой команде есть шанс. Марат блестяще отыграл свой отрезок. Мы все с ним, желаем ему скорейшего выздоровления. Конечно, это большая потеря для нас и для клуба СКА. Хотел бы поблагодарить этот клуб и все клубы КХЛ за то, что готовят игроков для сборной, отпускают в национальную команду.