Ларионов о роли Подколзина: «Настоящий лидер»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов ответил на вопросы журналистов после победы над Швецией (2:1 Б) во втором матче Кубка Карьяла.

— Не страшно играть без Аскарова? У нас не пугливые ребята, чтобы чего-то бояться, — сказал Ларионов. — Безусловно, когда вратарь играет здорово, появляется больше возможности у нападающих для креатива. Ты знаешь, что вратарь может выручить. Сыграет ли Ахтямов? У нас есть время, чтобы проанализировать и принять решение.

Подколзин? Естественно, когда ты даешь капитанскую нашивку, это большая честь и ответственность для игрока. Василия мы все знаем — он отдает себя полностью. Порой его захлестывают эмоции, но его отдача, душа и хоккей показывают, что он — настоящий лидер и капитан. Он терпит, лезет туда, где горячо и больно, и тем самым ведет команду к победе. То, что мы видим, это не весь потенциал — он гораздо выше.

В этом возрасте ребятам характерны ходы, которые не свойственны для взрослых игроков. Ошибки есть и будут. Покажем видео, разберем с тренерским штабом. Времени не так много, но его больше, чем у чехов, которые играют вечером с финнами. (Михаил Скрыль)