Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов прокомментировал победу над Швецией (2:1 Б) во втором матче Кубка Карьяла.

— Очень рад, что в трудной борьбе ребята отыграли достойный матч, — сказал Ларионов. — Вытащили ничью в конце и выиграли на буллитах. Это колоссальный опыт для ребят. Так закаляется характер и победный дух, который мы хотим вернуть нашим ребятам, чтобы команда двигалась в правильном направлении.

Не скажу, что мы сегодня доминировали. Мы пытались играть в тот хоккей, который и прививаем ребятам. Чтобы при любом счете играть в атаку и не терять хладнокровия. Это и показал гол Амирова, когда не было навала, а были правильные решения от ребят. Говорим, чтобы в этих моментах они не чувствовали огромного давления. Конечно, хочется забить гол и стать героем, но это — командная игра. Хладнокровие, холодная голова и мягки руки решают многие вещи. Мы знали, что Швеция — обученная команда. Для ребят это был хороший тест, чтобы продолжить тот успех, который был с финнами. (Михаил Скрыль)