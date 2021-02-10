Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Игорь Ларионов рассказал о ходе подготовки команды к третьему этапу Евротура — Шведским играм. Российская команда провела первую тренировку в Мальме.

— Тренировка прошла на очень хорошем уровне, — цитирует Ларионова сайт ФХР. — Все ребята с огромным энтузиазмом приняли приглашение в сборную. Основная задача была — почувствовать друг друга, посмотреть ребят в новых связках, сочетаниях, поиграть с шайбой, подвигать ее на скорости. Все четыре упражнения были очень быстрыми, интенсивными. Они нам дали возможность сыграться перед матчем. Тренерский штаб остался доволен тем, что увидел.

С рядом игроков мы работали на молодежном чемпионате мира, это помогает в работе, но это не главное. У нас в команде собраны хорошие игроки, кто-то из них забил по 20 голов в КХЛ, есть сплав молодости и опыта. Хотя самому старшему игроку — 27 лет, не скажешь, что это возрастной игрок.

Радует, что за короткое время прошло сплочение команды и за тренировку удалось почувствовать друг друга. Планируем перенести детали, которые мы сегодня отработали, на завтрашний матч с Финляндией.

Все игроки, даже те, кто ранее не играл в системе сборных, адаптируются быстро, на ходу. Они приехали в хорошем состоянии и тренируются с большим удовольствием.

— У национальной сборной шесть побед из шести, насколько высоко задрана планка?

— Мы не обсуждаем это. У нас новый турнир, а задача у нас всегда одна — выиграть следующий матч. Одевая свитер сборной России, ты понимаешь, какая у тебя ответственность перед всеми, кто на тебя смотрит.