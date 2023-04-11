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Сегодня, 11:18

Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов возглавит сборную Белоруссии в матчах майского турне, сообщает пресс-служба клуба.

«На прошедшем сегодня заседании Исполнительного комитета Федерации хоккея Беларуси состоялось обсуждение возможных кандидатур, и был утвержден состав тренерского штаба национальной команды для участия в матчах предстоящего «Большого тура сборной». На пост главного тренера была утверждена кандидатура Дмитрия Квартального. Ассистировать специалисту будут Павел Перепехин и Андрей Мезин, уже имеющие опыт работы с национальной командой», — говорится в заявлении.

Таким образом, сотрудничество Крэйга Вудкрофта с национальной сборной Белоруссии прекращено.

11 апреля стало известно, что Квартальнов стал главным тренером минского «Динамо». 57-летний специалист подписал контракт на один год.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/25333
Дмитрий Квартальнов
Сборная Белоруссии по хоккею
ХК Динамо (Минск)
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