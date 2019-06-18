Коварж стал игроком швейцарского "Цуга"

Бывший нападающий "Металлурга" Ян Коварж продолжит карьеру в чемпионате Швейцарии.

29-летний хоккеист сборной Чехии подписал контракт на один сезон с "Цугом"​, сообщает пресс-служба швейцарского клуба.

Соглашение предусматривает пункт, по которому двукратный обладатель Кубка Гагарина может уехать в НХЛ до 25 июня.

Ян Коварж выступал за магнитогорский "Металлург" с 2013 по 2018 годы. За это время он провел 368 матчей, в которых набрал 377 (129+248) результативных баллов при показателе полезности "+109".