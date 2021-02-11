Нападающий сборной России Николай Коваленко подвел итоги стартового матча со сборной Финляндии (3:2) на Шведских играх.

— Был ли у вас особенной настрой на финнов?

— Я всегда настроен так, как сегодня. Просто в сборной я получил больше игрового времени, больше уверенности. Здесь все спокойно и без паники все объясняют. Я не разочарован. Самое главное — принести пользу команде. Все зависит от игрового времени: чем его больше, тем увереннее ты себя чувствуешь. Сегодня у меня было 16 минут — в клубе я такое время могу за две игры набрать.

Согласен, что начало второго периода немного провалили, отдали инициативу. Не знаю, с чем это связано, может немного недооценили финнов после первого периода. Конечно, для всех ребят сказался переход на большую площадку — совсем другой хоккей.

— Как можете прокомментировать столкновение с Сятери?

— Всегда извиняюсь в тех случаях, когда втыкаюсь во вратаря. Не хотел сталкиваться в лоб. Хотел в первую очередь забить, а потом уже затормозить.

— Насколько помогает то, что вы играете в звене с Красковским?

— Все равно мы с Пашей не так много играем вместе в Ярославле. Мы больше по тактике понимаем друг друга — знаем кто и куда поедет. Это первая игра и я уверен, что мы еще разыграемся. Самое главное — разговаривать на льду и подсказывать друг другу.

(Иван Богун)