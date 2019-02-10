Коновалов и Михеев вошли в символическую сборную Шведских хоккейных игр

Вратарь сборной России Илья Коновалов и ее форвард Илья Михеев вошли в символическую сборную Шведских хоккейных игр, сообщает официальный Твиттер омского "Авангарда".
Коновалов сыграл два матча со сборными Финляндии и Чехии, в которых пропустил три шайбы. Михеев же принял участие во всех трех встречах. Форвард "Авангарда" забросил три шайбы в ворота финнов и шведов.
Защитную линию символической сборной турнира составили оборонец сборной Швеции и ЦСКА Клас Дальбек, а также, чех Петр Заморски. Партнеры Михеева по тройке стал Ян Коварж и Эмиль Бемстрем.
Наш "ястреб" Илья Михеев вошёл в символическую сборную после Шведских хоккейных игр! 🦅– ХК Авангард (@hcavangardomsk) 10 февраля 2019 г.
Вратарь: Илья Коновалов
Защитники: Петр Заморски, Клас Дальбек
Нападающие: Илья Михеев, Ян Коварж, Эмиль Бемстрём pic.twitter.com/MKaz9a8bSu
Дополнительная информация
https://twitter.com/hcavangardomsk/status/1094649109867302912