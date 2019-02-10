Коновалов и Михеев вошли в символическую сборную Шведских хоккейных игр

Вратарь сборной России Илья Коновалов и ее форвард Илья Михеев вошли в символическую сборную Шведских хоккейных игр, сообщает официальный Твиттер омского "Авангарда".

Коновалов сыграл два матча со сборными Финляндии и Чехии, в которых пропустил три шайбы. Михеев же принял участие во всех трех встречах. Форвард "Авангарда" забросил три шайбы в ворота финнов и шведов.

Защитную линию символической сборной турнира составили оборонец сборной Швеции и ЦСКА Клас Дальбек, а также, чех Петр Заморски. Партнеры Михеева по тройке стал Ян Коварж и Эмиль Бемстрем.