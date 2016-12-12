Конкурс! Выиграй свитера Дацюка и Ковальчука!

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш игровых свитеров Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.

Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий:

– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;

– сделать репост записи о конкурсе;

– ответить на вопросы.

С 15 по 18 декабря пройдет Кубок Первого канала – один из этапов Евротура. Для того, чтобы побороться за победу в конкурсе, вам нужно ответить на три вопроса:

1. Какое место на турнире займет сборная России?

2. Сколько побед на турнире одержит сборная России?

3. Кто станет лучшим бомбардиром (по системе гол + пас) в составе сборной России?

ВАЖНО! Ответы на вопросы принимаются только письмом на ящик konkurs@sport-express.ru с темой письма "Кубок Первого канала" и указанием ваших имени и фамилии. Конкурс продлится до 15 декабря до 18.00 по московскому времени.

Итоги конкурса будут подведены 19 декабря. Победителей будет объявлено двое - каждый из них получит по одному свитеру.