Конкурс! Выиграй свитера Дацюка и Ковальчука!

Внимание, конкурс! "СЭ" проводит розыгрыш игровых свитеров Павла Дацюка и Ильи Ковальчука.
Чтобы принять участие в конкурсе, вам нужно выполнить несколько условий:
– быть подписчиком официальной страницы "СЭ" в социальной сети Facebook;
– сделать репост записи о конкурсе;
– ответить на вопросы.
С 15 по 18 декабря пройдет Кубок Первого канала – один из этапов Евротура. Для того, чтобы побороться за победу в конкурсе, вам нужно ответить на три вопроса:
1. Какое место на турнире займет сборная России?
2. Сколько побед на турнире одержит сборная России?
3. Кто станет лучшим бомбардиром (по системе гол + пас) в составе сборной России?
ВАЖНО! Ответы на вопросы принимаются только письмом на ящик konkurs@sport-express.ru с темой письма "Кубок Первого канала" и указанием ваших имени и фамилии. Конкурс продлится до 15 декабря до 18.00 по московскому времени.
Итоги конкурса будут подведены 19 декабря. Победителей будет объявлено двое - каждый из них получит по одному свитеру.