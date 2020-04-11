Команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею
15:34
Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко стала победителем любительского хоккейного турнира. Во втором матче финальной серии коллектив обыграл сборную Минской области (4:0). Серия продолжалась до двух побед.
Во втором матче финальной серии Александр Лукашенко набрал одно очко за результативную передачу, сообщает Tribuna.com. Такой же показатель и у его сына Николая Лукашенко. Несмотря на пандемию коронавируса, игра не была закрыта для зрителей.
Республиканские соревнования среди любительских команд
Финал
Второй матч
Команда президента Белоруссии — Минская область — 8:4 (2:3, 1:1, 5:0)
11 апреля. Минск (Белоруссия), «Олимпик Арена»
Счет в серии — 0-2