Команда Лукашенко выиграла любительский турнир по хоккею

Команда президента Белоруссии Александра Лукашенко стала победителем любительского хоккейного турнира. Во втором матче финальной серии коллектив обыграл сборную Минской области (4:0). Серия продолжалась до двух побед.

Во втором матче финальной серии Александр Лукашенко набрал одно очко за результативную передачу, сообщает Tribuna.com. Такой же показатель и у его сына Николая Лукашенко. Несмотря на пандемию коронавируса, игра не была закрыта для зрителей.

Республиканские соревнования среди любительских команд

Финал

Второй матч

Команда президента Белоруссии — Минская область — 8:4 (2:3, 1:1, 5:0)

11 апреля. Минск (Белоруссия), «Олимпик Арена»

Счет в серии — 0-2