Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Кубке Первого канала

Клод Жюльен будет назначен главным тренером сборной Канады на Кубок Первого канала, а также Кубок Шпенглера, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Помогать ему на этих турнирах будут Брюс Будро и Скотт Уокер. Генеральным менеджером команды станет Шейн Доун.

Кубок Первого канала пройдет в декабре 2021 года.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.