Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Кубке Первого канала
17:27
Клод Жюльен будет назначен главным тренером сборной Канады на Кубок Первого канала, а также Кубок Шпенглера, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.
Помогать ему на этих турнирах будут Брюс Будро и Скотт Уокер. Генеральным менеджером команды станет Шейн Доун.
Кубок Первого канала пройдет в декабре 2021 года.
Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.
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