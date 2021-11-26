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Клод Жюльен будет тренером сборной Канады на Кубке Первого канала

17:27
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Клод Жюльен будет назначен главным тренером сборной Канады на Кубок Первого канала, а также Кубок Шпенглера, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Помогать ему на этих турнирах будут Брюс Будро и Скотт Уокер. Генеральным менеджером команды станет Шейн Доун.

Кубок Первого канала пройдет в декабре 2021 года.

Хоккейный турнир в рамках Олимпийских игр в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля 2022 года.

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Иван Шитик все материалы автора
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