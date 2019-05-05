Сборная России назвала состав на заключительный матч Чешских хоккейных играх против хозяев турнира. Отметим, что россияне досрочно стали победителями Евротура после поражения Финляндии от Швеции.
Россия: Василевский, Сорокин;
Сергачев – Нестеров, Григоренко – Малкин – Кучеров;
Орлов – Зайцев, Овечкин, Кузнецов, Капризов;
Хафизуллин – Елесин, Гусев, Анисимов, Дадонов;
Блажиевский, Ковальчук – Андронов – Плотников, Барабанов.
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