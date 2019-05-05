📢 Состав сборной на заключительный матч на Чешских хоккейных играх (против хозяев льда).



Стартовое вбрасывание в 19:00 по мск, смотреть можно на "Матч ТВ" и https://t.co/hVuJjUSFTb #снамироссия pic.twitter.com/b8xhxhpxZP