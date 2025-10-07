Хоккей
Капитан команды Cool Puckers рассказал об уровне хоккея в Люксембурге

Капитан Cool Puckers Николя Витткок в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос об игре с гендиректором «Спартака» Сергее Некрасове.

— Что такое вторая лига Люксембурга? Это дивизион для хоккеистов, которые хотят поддерживать хороший уровень хоккея. Но, конечно, мы не можем сравнивать себя с игроками уровня Овечкина. Но мы все увлечены хоккеем, — сказал Витткок «СЭ».

С 2001 года Некрасов 10 лет возглавлял управление финансовых институтов и рынков капитала компании «ЛУКОЙЛ». С 2011 года был первым вице-президентом Газпромбанка и работал в руководстве дочерних банков группы в Европе.

6 октября «Спартак» объявил об уходе Олега Малышева с поста генерального директора. Он занимал его с июня 2023 года.

Футбол
Хоккей
Сергей Некрасов
