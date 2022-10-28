Канадский нападающий Франсис Паре принял решение завершить карьеру

Канадский форвард, имеющий белорусское гражданство, Франсис Паре принял решение завершить спортивную карьеру.

Весной 2022 года нападающий перешел в «Висп», выступающий во втором дивизионе чемпионата Швейцарии. В дебютном матче за клуб Паре получил повреждение головы. Игрок хотел вернуться на лед, но травма не позволила этого сделать.

«Мое сердце разбивается от принятия этого решения. Я начал сезон полным сил, травма, случившаяся в начале сентября, не позволяет мне вернуться в прежнюю форму. Я не хочу помогать клубу только наполовину, это не в моем стиле. Решение уйти из большого спорта и позаботиться о семье дается мне невероятно тяжело. Благодарю «Висп» за понимание», — цитирует пресс-служба клуба Паре.

35-летний форвард ранее играл за клубы КХЛ: «Металлург», «Трактор», «Слован», «Медвешчак», «Автомобилист», минское «Динамо» и «Авангард». Он является обладателем Кубка Гагарина в составе «Металлурга».