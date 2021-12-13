Канада объявила состав сборной на Кубок Первого канала

Федерация хоккея Канады 13 декабря официально объявила состав сборной на Кубок Первого канала.

Вратари: Эдвард Паскуале («Локомотив», КХЛ), Джастин Погги («Кельн», Германия).

Защитники: Тревор Мерфи («Сибирь», КХЛ), Брэндон Гормли, Рис Скарлетт (оба — «Динамо» Рига, КХЛ), Чарльз Геноуэй («Брюнес», Швеция), Мэт Робинсон (СКА, КХЛ), Джейсон Демерс (без клуба), Морган Эллис («Айсберен», Германия), Джон Гилмор (ЦСКА, КХЛ).

Нападающие: Джош Карри, Филипп Майе (оба — «Металлург», КХЛ), Тэйлор Бек, Тайлер Граовац (оба — «Динамо» Минск, КХЛ), Бен Стрит («Мюнхен», Германия), Джордан Уил («Ак Барс», КХЛ), Адам Тамбеллини («Регле», Швеция), Райан Спунер («Автомобилист», КХЛ), Даниэль Одетт («Витязь», КХЛ), Эрик Фер (без клуба), Корбэн Найт («Авангард», КХЛ), Эрик О'Делл («Динамо», КХЛ), Лэндон Ферраро («Кельн», Германия), Коди Куник («Барыс», КХЛ).

Кубок Первого канала пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» с 15 по 19 декабря.