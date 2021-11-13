Советник главного тренера олимпийской сборной России по хоккею Валерий Каменский отреагировал на лакросс-гол в ворота шведов от 16-летнего российского хоккеиста Матвея Мичкова. Он стал самым молодым автором шайбы за всю историю сборной России по хоккею.

«Будем надеяться, что он станет звездой русского хоккея. Для этого нужно еще много работать. Парень талантливый, против этого никто не скажет. Молодец, забил гол, желаю в дальнейшем, чтобы забитых шайб было больше. Это начало его карьеры, все будет зависеть от него, от выступлений. Больше внимание болельщиков и журналистов может негативно на нем сказаться, но размеры влияния зависят от него. Если человек устойчивый, то он будет играть в хоккей и радовать нас своими результатами», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «СЭ».

В этом сезоне Мичков провел 10 игр за СКА, в которых отличился двумя голами и одной результативной передачей. В четверг, 11 ноября, 16-летний хоккеист сыграл за сборную России в матче против Финляндии (0:3) и стал самым молодым хоккеистом в истории национальной команды.