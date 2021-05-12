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Каменев: «В нашей тройке понимаем друг друга с полуслова»

20:13
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Автор дубля и победной шайбы в матче против сборной Швеции (6:4) Владислав Каменев оценил игру российской команды.

— При моем первом голе у нас хорошо получилось выйти из своей зоны. Защитники за счет первого паса отдали мне в середину. У меня самого пара раз шайба сошла. Можно сказать, что повезло. В конечном счете бросил с неудобной руки и хорошо попал. Наша тройка неплохо проявила себя потому, что мы уже понимаем друг друга с полуслова и полувзгляда. В плей-офф хорошо отыграли своим звеном за СКА. Каждый чувствует другого и знает, куда он побежит, — сказал Каменев.

(Михаил Зислис)

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