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Как закончит сборная России Кубок «Карьяла»?

10:00

В воскресенье, 10 ноября, в заключительном для себя матче на Кубке «Карьяла» сборная России сыграет с Чехией.

Фаворитом этой встречи считается сборная России. Коэффициент на победу команды Алексея Кудашова в основное время в БК «Лига Ставок» — 1,85. Для сравнения победа чехов оценивается в 3,40, ничья — в 4,30. А как считаете вы?

БК «Лига Ставок» дарит фрибет до 3 000 рублей всем новым игрокам. Подробности на сайте.

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Как закончится матч Чехия — Россия на Кубке «Карьяла»?
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