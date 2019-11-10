Как закончит сборная России Кубок «Карьяла»?

В воскресенье, 10 ноября, в заключительном для себя матче на Кубке «Карьяла» сборная России сыграет с Чехией.

Фаворитом этой встречи считается сборная России. Коэффициент на победу команды Алексея Кудашова в основное время в БК «Лига Ставок» — 1,85. Для сравнения победа чехов оценивается в 3,40, ничья — в 4,30. А как считаете вы?

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