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Jatkoika: «Россияне не оставили никаких шансов финнам на камбэк»

16:00
5 ноября. Хельсинки. Россия — Финляндия — 6:2. Хоккеисты сборной России празднуют заброшенную шайбу. Фото ФХР.
5 ноября. Хельсинки. Россия — Финляндия — 6:2. Хоккеисты сборной России празднуют заброшенную шайбу. Фото ФХР.
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Интернет-портал Jatkoika подвел итог матча Кубка Карьяла между сборными Финляндии и России (2:6).

«Последние матчи между Финляндией и Россией проходили в острой борьбе, — пишет издание. — В этот раз одна команда явно превзошла другую.

Россияне сразу захватили инициативу и стали реализовывать свое преимущество. Финны же начали конкретно и регулярно угрожать воротам Ярослава Аскарова только в третьем периоде. Но тогда уже было поздно.

На чемпионате мира в 1999 году Финляндия смогла вырвать победу у России, уступая в счете по ходу встречи — 0:3. Но в этот раз история не повторилась. Россияне не оставили никаких шансов хозяевам на камбэк».

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