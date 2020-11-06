Jatkoika: «Россияне не оставили никаких шансов финнам на камбэк»

Интернет-портал Jatkoika подвел итог матча Кубка Карьяла между сборными Финляндии и России (2:6).

«Последние матчи между Финляндией и Россией проходили в острой борьбе, — пишет издание. — В этот раз одна команда явно превзошла другую.

Россияне сразу захватили инициативу и стали реализовывать свое преимущество. Финны же начали конкретно и регулярно угрожать воротам Ярослава Аскарова только в третьем периоде. Но тогда уже было поздно.

На чемпионате мира в 1999 году Финляндия смогла вырвать победу у России, уступая в счете по ходу встречи — 0:3. Но в этот раз история не повторилась. Россияне не оставили никаких шансов хозяевам на камбэк».