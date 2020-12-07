Иван Федотов поделился эмоциями от дебютного вызова в сборную России

Голкипер «Трактора» Иван Федотов поделился эмоциями от вызова в состав сборной России на Кубок Первого канала. Голкипер впервые получил приглашение в национальную команду.

— Неожиданностью не стало, в голове где-то держал возможность вызова. И все равно были сомнения в голове. Понятно, что каждый, кто выступает на высоком уровне, хочет выступать за свою страну. Это очень приятно, — цитирует Федотова сайт «Трактора».

— Какие эмоции испытал, когда узнал о вызове? Было ли какое-то чувство удовлетворения?

— Пока удовлетворения никакого нет, это всего лишь вызов для меня. — - Надо стараться более стабильно попадать, чаще вызываться. Тогда уже можно будет о чем-то говорить. Пока что это новый звонок для меня, новое испытание. Всегда интересно, когда что-то новое происходит, новые вызовы. Здорово, что есть такая возможность проявить себя за свою страну.

— Были уже какие-то мысли, как себя нужно проявить, чтобы появился шанс выйти на лед за главную национальную команду?

— Скоротечный турнир, поэтому тренерский штаб и руководство заранее обдумывают план действий. Как приеду, думаю, все понятно будет. Расскажут, покажут. Надо сконцентрироваться на оставшихся играх, вернуться в свое русло. Ребятам отдохнуть, мне съездить в сборную, и потом с новыми силами до нового года провести отрезок.

— Знаком ли ты с тренером вратарей сборной Рашитом Давыдовым.

— Не могу сказать, что близко. Он сборы проводил в Питере, виделись.