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Источник: в Белоруссии готовы были поменять регламент чемпионата ради участия Овечкина, Малкина или Кросби

18:19
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Организаторы чемпионата Белоруссии по хоккею готовы были поменять регламент заявки на сезон, если бы кто-то из звезд хоккея захотел принять участие в матчах плей-офф. Из-за пандемии коронавируса сезоны в НХЛ, КХЛ и других хоккейных лигах были приостановлены. Белорусская экстралига продолжала розыгрыш, в пятницу чемпионом страны стала «Юность».

«Если бы Кросби, Овечкин, Малкин или кто-нибудь другой захотел бы сыграть в финальной серии экстралиги, у него бы это получилось. Глава ФХБ Геннадий Савилов рассказал, что федерация могла бы пойти на этот шаг, если бы заокеанские звезды изъявили свое желание», — приводит «Прессбол» цитату из передачи «Спорт-центр» канала «Беларусь 5».

По последним данным коронавирусом в мире заразились 1 218 126 человек, 65 841 умер, 253 821 выздоровел.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/news/hockey/354005

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