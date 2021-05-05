Источник: экс-форвард «Сент-Луиса» обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки

Экс-форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, играющий сейчас за шведский «Брюнэс», обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки, сообщает Hockey Sverige со ссылкой на Arbetarbladet

Игрок уже был задержан. В его отношении ведутся следственные действия.

По словам адвоката Берглунда, Патрик отрицает все обвинения.

Прокурор Томас Балтер заявил о наличии у него как устных, так и материальных доказательств совершения преступления. В его распоряжении есть, в том числе, изъятый у хоккеиста мобильный телефон.

Берглунду грозит как минимум два года заключения. Текущая мера пресечения избрана с целью не допустить уничтожения улик.