Источник: экс-форвард «Сент-Луиса» обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки
21:28
Экс-форвард «Сент-Луиса» Патрик Берглунд, играющий сейчас за шведский «Брюнэс», обвиняется в изнасиловании своей бывшей девушки, сообщает Hockey Sverige со ссылкой на Arbetarbladet
Игрок уже был задержан. В его отношении ведутся следственные действия.
По словам адвоката Берглунда, Патрик отрицает все обвинения.
Прокурор Томас Балтер заявил о наличии у него как устных, так и материальных доказательств совершения преступления. В его распоряжении есть, в том числе, изъятый у хоккеиста мобильный телефон.
Берглунду грозит как минимум два года заключения. Текущая мера пресечения избрана с целью не допустить уничтожения улик.
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