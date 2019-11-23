Источник: бывший хоккеист сборной Белоруссии избил беременную жену

Хоккеист из Белоруссии 31-летний Юрий Елисеенко избил свою супругу, находящуюся на четвертом месяце беременности, сообщает «Комсомольская правда».

Инцидент произошел в одном из поселков Одинцовского района чуть больше недели назад, 12 ноября. На следующий день 35-летняя Мария (имя изменено) обратилась за медицинской помощью в местную больницу.

— У пациентки были диагностированы ушибы головы, множественные кровоподтеки левой кисти, брюшной стенки, левой стороны тела. Женщина пояснила, что травмы ей нанес муж, ей было предложено остаться под наблюдением в стационаре для ее же безопасности. Но после осмотра специалистами, она подписала отказ от госпитализации, — рассказал источник.

На данный момент угрозы выкидыша у Марии нет, здоровью ребенка ничего не угрожает, а в отношении ее супруга решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас материал находится в прокуратуре. У Юрия взяли объяснения по данному факту.

Елисеенко играл не только за белорусские команды, но и за украинские, а также и за российские. В чемпионате Белоруссии Елисеенко выступал за «Гомель», «Химик», «Шинник», «Шахтер» и «Металлург». Нападающий защищал цвета сборной Белоруссии на молодежном чемпионате мира. Последний раз на профессиональном уровне он выступал в сезоне-2014/2015.