«Именно они дали понять, что русских возможно обыграть». Курри объяснил, чем Майоров и Юрзинов помогли финскому хоккею

Легенда финского хоккея Яри Курри в интервью «СЭ» отметил роль советских тренеров Бориса Майорова и Владимира Юрзинова в прогрессе финских игроков.

— Когда-то сборная СССР постоянно обыгрывала Финляндию в шесть-семь шайб. Защитник Сергей Стариков рассказывал, что финнов называли «дровосеками». Что стало ключевым фактором улучшения игры вашей команды? Советские тренеры Борис Майоров и Владимир Юрзинов сыграли в этом большую роль?

— Безусловно, они внесли в наш хоккей много нового. Пожалуй, именно эти тренеры начали давать финским игрокам долю уверенности в том, что русских все-таки возможно обыграть. И мало-помалу мы начали прибавлять.

— Вы успели поработать с Майоровым? Дал ли он вам что-нибудь, как игроку?

— Тогда мне было всего 16. Помню, он много заставлял тренироваться в межсезонье. Вообще это отличный человек, всегда рад его видеть. Меня до сих пор удивляет то, что он говорит на финском языке. (Игорь Рабинер)