Илья Воробьев: "Зуб не просто так олимпийский чемпион"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над Чехией (3:1) в рамках шведского этапа Евротура и подвел итоги турнира.

– Что получилось с чехами, а что – нет?

– В эмоциональном плане тяжелый матч. Вчера со шведами догоняли-догоняли и не смогли. Во второй половине сыграли лучше, стали рабочими.

– Подведите итоги этапа.

– У нас две победы, мы проверили много ребят. Сейчас все данные будем анализировать. Будем смотреть, кого дальше приглашать, на кого имеем дальше виды, а на кого уже или еще пока нет.

– Кто не прошел проверку?

– Так сразу неправильно будет говорить, надо анализировать.

– Как вам игра Коновалова?

– Он хороший вратарь, растет. Дай бог, чтобы дальше так продолжал и развивался.

– Шипачев честно сказал, что плохо сыграл. Согласны?

– Сказал и сказал. Я не хочу ни про кого конкретно говорить. Мы боролись-бились. У нас была команда. Никого не хочу выделять в ту или иную сторону.

– Но у вас наверняка к нему вопросы к игре на точке и по большинству.

– На точке Вадик мог сыграть сильнее.

– Сколько ребят из этой сборной может поехать на ЧМ. Один человек или больше?

– У нас все сложно, будем смотреть. Еще до Братиславы участок регулярного чемпионата, плей-офф, а потом карты будут по-новому намешаны.

– Почему решили разбить связку Зернова и Михеева?

– Хотели посмотреть на другие сочетания, хотели дать шанс молодым. Вы видели, что у нас сыграли и Денисенко, и Алексеев, полностью матч провел Слепец.

– С чехами появлялся Мищенко. Почему вызвали его, он ведь даже в "Адмирале" не сказать, что сильнейший.

– Мы несколько другого мнения. Он много играет и лучший защитник клуба. Сегодня для первого матча за сборную он сыграл нормально, у него светлая голова, но надо в катании добавлять.

– Удивило, что Зуб комплексно был настолько сильнее всех. А вас удивило?

– Зуб – хороший защитник. Он не просто так олимпийский чемпион. У нас же в этой сборной больше не было защитников-олимпийцев?

– Нет.

– Ну вот вам и ответ.​