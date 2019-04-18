Илья Воробьев: "Погода в Сочи не очень, поэтому зрители не зря пришли на хоккей"

Главный тренер сборной России Илья Воробьев в разговоре с журналистами подвел итоги первого матча со Швейцарией (5:2) в рамках Еврочелленджа в Сочи.

– Нормально поработали ребята, – заявил Воробьев. – Обе стороны порадовали сочинских болельщиков. Погода здесь сегодня не очень, поэтому они не зря пришли на хоккей. Хорошо, что выиграли.

– Над чем нужно поработать?

– Хоккей – игра ошибок. В любой игре есть, что нужно усиливать и улучшать.

– Почему сегодня сыграли в 13 нападающих и 7 защитников?

– По защитникам мы исходим из того, как мы будем играть на чемпионате мира. Мы пока думаем над этим, смотря, кто будет в составе. Пока так.

– Как оцените дебют Александра Георгиева?

– Отличный игрок.