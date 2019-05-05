Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Чехией (4:1) на Евротуре.

- У пары Сергачев - Нестеров возникает много проблем. Оставите ее?

- Будем работать.

- Сколько ребят вне заявки полетит в Братиславу?

- Каждую кандидатуру будем обсуждать, и придем к общему знаменателю.

- По вратарю решили, кто будет играть?

- Вы хотите прямо сейчас после последней игры? У нас есть идеи, которые мы обсудим со штабом, потом примем решение.

- Киселевич сыграл всего один матч на Евротуре. Каковы его перспективы?

- Как у всех. Любушкин то же самое, Киселевич. Будем советоваться и оценивать игру каждого всем большим штабом.

- Вчера до двух ночи сидели и обсуждали все это?

- Может до двух, может чуть пораньше, но сидели обсуждали долго.

- Кучеров сегодня поспокойнее действовал. Насколько восприимчива эта сборная к словам?

- Это снайперское дело - понятно, что это их кровь, это их жилы. Не надо выходить из себя, если ты не забил. Нужно играть на команду, с этим ребята сегодня справились.

- Есть специфика работы с таким составом?

- У нас очень много атакующих игроков, и высок потенциал. (Алексей Шевченко)

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