Главный тренер сборной России Илья Воробьев подвел итоги матча с Чехией (4:1) на Евротуре.
- У пары Сергачев - Нестеров возникает много проблем. Оставите ее?
- Будем работать.
- Сколько ребят вне заявки полетит в Братиславу?
- Каждую кандидатуру будем обсуждать, и придем к общему знаменателю.
- По вратарю решили, кто будет играть?
- Вы хотите прямо сейчас после последней игры? У нас есть идеи, которые мы обсудим со штабом, потом примем решение.
- Киселевич сыграл всего один матч на Евротуре. Каковы его перспективы?
- Как у всех. Любушкин то же самое, Киселевич. Будем советоваться и оценивать игру каждого всем большим штабом.
- Вчера до двух ночи сидели и обсуждали все это?
- Может до двух, может чуть пораньше, но сидели обсуждали долго.
- Кучеров сегодня поспокойнее действовал. Насколько восприимчива эта сборная к словам?
- Это снайперское дело - понятно, что это их кровь, это их жилы. Не надо выходить из себя, если ты не забил. Нужно играть на команду, с этим ребята сегодня справились.
- Есть специфика работы с таким составом?
- У нас очень много атакующих игроков, и высок потенциал. (Алексей Шевченко)
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