Главный тренер сборной России подвел итоги матча с Финляндией (1:3) на Чешском этапе Евротура.
– Качество игры вас устроило?
– Нет. Мы день за днем должны выбираться и становиться лучше. Сейчас физикой занялись, и к турниру должны подойти совсем другими.
– После шведов мы говорили об удалениях. Почему сегодня тоже самое?
– Надо ребятам привыкать к правилами ИИХФ. Эту тему надо исключить. Арбитры более чисто судят.
– Кучеров несколько раз удалился. В чем причины?
– Мы не переходим на персоналии. Верим в команду. Сейчас идет процесс подготовки к чемпионату мира.
– Будете менять звенья?
– Возможно. Вы видели, что во втором и третьем периоде несколько раз поменяли сочетания. Будем думать.
– Глобально будете что-то менять в большинстве?
– Будем думать над этим. Наладится оно, не будем менять.
– Вы ждете игроков из НХЛ. Защитника или нападающего?
– Я сказал, что мы хотим определиться перед чемпионатом, чтобы (ждать) одного игрока. Можем определиться сразу с составом на весь турнир.
– Дадите завтра шанс шестерым ребятам, которые были в запасе?
– Сейчас будем думать. Надо пересмотреть игру и сделать правильные выводы.
– Завтра сыграет Сорокин или Василевский?
– Будем принимать решение с тренерским штабом. (Алексей Шевченко)