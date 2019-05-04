Главный тренер сборной России подвел итоги матча с Финляндией (1:3) на Чешском этапе Евротура.

– Качество игры вас устроило?

– Нет. Мы день за днем должны выбираться и становиться лучше. Сейчас физикой занялись, и к турниру должны подойти совсем другими.

– После шведов мы говорили об удалениях. Почему сегодня тоже самое?

– Надо ребятам привыкать к правилами ИИХФ. Эту тему надо исключить. Арбитры более чисто судят.

– Кучеров несколько раз удалился. В чем причины?

– Мы не переходим на персоналии. Верим в команду. Сейчас идет процесс подготовки к чемпионату мира.

– Будете менять звенья?

– Возможно. Вы видели, что во втором и третьем периоде несколько раз поменяли сочетания. Будем думать.

– Глобально будете что-то менять в большинстве?

– Будем думать над этим. Наладится оно, не будем менять.

– Вы ждете игроков из НХЛ. Защитника или нападающего?

– Я сказал, что мы хотим определиться перед чемпионатом, чтобы (ждать) одного игрока. Можем определиться сразу с составом на весь турнир.

– Дадите завтра шанс шестерым ребятам, которые были в запасе?

– Сейчас будем думать. Надо пересмотреть игру и сделать правильные выводы.

– Завтра сыграет Сорокин или Василевский?

– Будем принимать решение с тренерским штабом. (Алексей Шевченко)