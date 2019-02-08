08:40 | Хоккей — Европа

Илья Михеев: "В Ярославле праздничная атмосфера, и сам город хоккейный"

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Нападающий сборной России Илья Михеев отметил хорошую атмосферу на матче Шведских игр против Финляндии​ (3:2 Б). Игра состоялась 7 февраля в Ярославле, Михеев стал автором дубля в составе российской команды.

– Здорово, что стартовый матч на турнире мы провели в России: всегда приятно играть дома, – цитируют "Известия" Михеева. – Полные трибуны, серьезная поддержка болельщиков – это только подстегивает показывать свой лучший хоккей. Особенно на таких аренах, как в Ярославле, где атмосфера праздничная. И сам город хоккейный. Здесь публика знает толк в игре.

Дополнительная информация

https://iz.ru/843050/aleksei-fomin-sevastian-terletckii/avangardnoe-iskusstvo-dubl-mikheeva-pomog-rossii-odolet-finnov

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