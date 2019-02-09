Илья Михеев: "Отличия Евротура от КХЛ чувствуются - скорости здесь совсем другие"

Нападающий сборной России Илья Михеев после поражения в матче Евротура от Швеции (2:4) отметил, что команду подвели потери шайбы на синих линиях. Форвард стал автором одного из голов, реализовав буллит.

- Пропустили два гола и уже шведы начали немного по-другому играть, - отметил Михеев. - А нам надо было отыгрывать это большое отставание. Хорошо, что в итоге отыгрались, но почти сразу в ответку получили третью шайбу. Надо убирать ошибки, много теряли шайбу на синих линиях. Это надо исправлять. Последний матч на турнире нужно выигрывать.

Что касается первой и третьей пропущенных шайб, то неправильно расположились мы, скорее всего. Сейчас разберем игру, разберем чехов и будем готовиться к следующему матчу. Отличия Евротура от КХЛ, конечно, чувствуются – скорости здесь совсем другие. (Игорь Еронко)