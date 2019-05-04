Нападающий сборной России Илья Ковальчук подвел итоги матча Чешских игр против Финляндии (1:3).

В первой игре россияне уступили Швеции (4:6), 5 мая им предстоит игра с Чехией.

– Казалось, многие не понимали, кому что делать.

– Все собрались вместе в первый раз, одна тренировка была. Ребята, которые приехали недавно, из-за акклиматизации просыпаются в три утра, поэтому хорошо, что все сыграли сегодня. Поняли, что здесь площадка чуть больше, поэтому нужно двигаться чуть больше.

– Судьи объясняли нюансы. Это сказалось?

– Нам надо чуть сдерживать эмоции. Судьи не смотрят, какая у тебя фамилия, и удаляют за все, поэтому надо делать выводы.

– Видели личных болельщиков?

– Слава богу, что такие есть.

– С Овечкиным вы выходили в большинстве на синей линии. Будете так продолжать?

– Это будет один из вариантов. Сегодня мы не так много играли. В конце забили гол, хоть у них вышел пятый. В принципе нам нужен праворукий сверху, чтобы разыгрывать.

– В четвертом звене тяжело?

– Почему тяжело? У нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Мы начинали играть, поэтому были первым звеном.

– Что нужно менять в большинстве?

– Надо бросать больше, мы же стараемся завести в пустые ворота. Когда игра не идет, надо проще. В концовке играли в их зоне, были моменты. (Алексей Шевченко)

Россия с Овечкиным и Малкиным проиграла Финляндии на Чешских играх

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