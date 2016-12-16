21:53 16 декабря | ХОККЕЙ — Европа

Илья Ковальчук: "Передача "Хочу пожениться" оказалась важнее хоккея"

0
0
0
4

Нападающий сборной России Илья Ковальчук после победы в матче Кубка Первого канала над сборной Чехии (5:1) рассказал, что перед встречей команда хорошо настроилась по ряду причин. По словам форварда, решающую роль в победе россиян сыграла уверенная игра в меньшинстве, передает корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

 
Вчера. Москва. Швеция – Россия – 3:1. Первый матч Кубка Первого канала-2016 хозяева проиграли.Первый канал не покажет сборную России по хоккею. Почему?

– Я бы не сказал, что мы безобразно сыграли первый матч со шведами, - сказал сначала Ковальчук о вчерашнем стартовом поединке (1:3). - Просто сказалась неделя перерыва, поэтому на третий период сил чуть-чуть не хватило. Выбились из игрового ритма.

Сегодня не катались, немного отдохнули, и сил было больше. Мы порадовали болельщиков. Надеюсь, в воскресенье то же самое покажем в матче с финнами. Все знают, что у нас 70-летний юбилей хоккея, поэтому надо выигрывать турнир.

– На вас отразилась новость, что матч не показывали по Первому каналу?

– Как там называется передача, которую поставили вместо нашей игры, "Хочу пожениться"? Это более важно у нас в стране, чем хоккей. Но ничего страшного. Главное, что мы выиграли.

0
0
0
4
Материалы сюжета: Кубок Первого канала-2016
Материалы REN-TV

Сбитые "Гелендвагеном" в Москве близнецы оказались детьми сотрудников...

Ярмольник и Фоменко в Латвии заявили, что россияне "вульгарные и дикие...

Смертный полк Бильжо...

Трупоеды истории...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
Войти, чтобы оставить комментарий

Солёный

Кто бы говорил по то, что оказалось важнее хоккея... уже смешно...

08:13 17 декабря

ВСЕНАМАЧТУ

ПОСЛЕ ШВЕДОВ НАДО ......

23:26 16 декабря

Al Rains

Илюх, всё логично...спортсмены вы отстойные, только за бабло рвёте ж..., вот и расклад, мужики по тёлкам разъехались, а бабам "давай поженимся" осталось только смотреть, ибо первый - домохозяйный канал))

23:23 16 декабря

capitan76

И ещё бы Гусев никогда к микрофону не подходил: ни в хоккей, ни в футбол комментировать!!!! Тогда и ЧМ не за горами!)))))

22:35 16 декабря

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ