Илья Коновалов: "У меня до этого была только одна буллитная серия"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Илья Коновалов поделился впечатлениями от победы над сборной Финляндии (3:2 Б) в Ярославле в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Для Коновалова это был дебют в первой сборной.
– Когда пропустили первую шайбу на первой минуте, что в голове было?
– Ничего страшного, главное, что не растерялся, надо было довести игру до конца.
– Во второй шайбе не видели броска?
– Да, там закрыли обзор, и я не видел.
– Что тренеры сказали после матча?
– Поздравили с победой, тяжелая игра была, поблагодарили за самоотдачу.
– Вас признали лучшим игроком. Что лучший игрок потом с папахой делает?
– Просто ходит.
– С Елесиным и Рафиковым было проще всего взаимодействовать?
– Да, потому что знаю, чего от них ожидать. А так со всеми было приятно играть, все профессионалы.
– Почувствовали ли разницу по сравнению с игрой в КХЛ?
– Тут ребята более мастеровитые, хоккей побыстрее, все быстрее принимают решение, мне тоже нужно было прибавить в скорости.
– Даже такие финны быстрее принимают решения?
– Да, конечно. Финляндия – хорошая команда.
– Почему никак не могли отразить буллиты седьмого номера Каски?
– Да я как-то не задумывался, настраивался на каждый буллит.
– Когда последний раз была такая длинная буллитная серия?
– Не знаю, у меня была только одна буллитная серия. Хорошо, что выиграли.
– Что было в голове, когда вышли играть на родную арену?
– Приятно было, все знакомое: арена, зрители. Спасибо за поддержку. (Игорь Еронко)