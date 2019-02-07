Илья Коновалов: "У меня до этого была только одна буллитная серия"

Вратарь "Локомотива" и сборной России Илья Коновалов поделился впечатлениями от победы над сборной Финляндии (3:2 Б) в Ярославле в вынесенном матче шведского этапа Евротура. Для Коновалова это был дебют в первой сборной.

– Когда пропустили первую шайбу на первой минуте, что в голове было?

– Ничего страшного, главное, что не растерялся, надо было довести игру до конца.

– Во второй шайбе не видели броска?

– Да, там закрыли обзор, и я не видел.

– Что тренеры сказали после матча?

– Поздравили с победой, тяжелая игра была, поблагодарили за самоотдачу.

– Вас признали лучшим игроком. Что лучший игрок потом с папахой делает?

– Просто ходит.

– С Елесиным и Рафиковым было проще всего взаимодействовать?

– Да, потому что знаю, чего от них ожидать. А так со всеми было приятно играть, все профессионалы.

– Почувствовали ли разницу по сравнению с игрой в КХЛ?

– Тут ребята более мастеровитые, хоккей побыстрее, все быстрее принимают решение, мне тоже нужно было прибавить в скорости.

– Даже такие финны быстрее принимают решения?

– Да, конечно. Финляндия – хорошая команда.

– Почему никак не могли отразить буллиты седьмого номера Каски?

– Да я как-то не задумывался, настраивался на каждый буллит.

– Когда последний раз была такая длинная буллитная серия?

– Не знаю, у меня была только одна буллитная серия. Хорошо, что выиграли.

– Что было в голове, когда вышли играть на родную арену?

– Приятно было, все знакомое: арена, зрители. Спасибо за поддержку. (Игорь Еронко)