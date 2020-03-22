ИИХФ не будет переносить крайний срок подачи заявок на пост президента

Международная федерация хоккея не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса, информирует ТАСС.

Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее нынешний президент IIHF Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.