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ИИХФ не будет переносить крайний срок подачи заявок на пост президента

18:50
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Международная федерация хоккея не будет переносить крайний срок подачи заявок от кандидатов на пост нового президента организации в связи с отменой чемпионата мира из-за коронавируса, информирует ТАСС.

Кандидаты могут подавать заявки до 1 июня. Выборы нового главы организации состоятся на полугодовом конгрессе, который пройдет в середине сентября в Санкт-Петербурге.

Ранее нынешний президент IIHF Рене Фазель, возглавляющий организацию с 1994 года, заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8048443

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