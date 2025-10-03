ИИХФ назвала состав участников Европейского кубка наций

Стал известен состав участников Европейского кубка наций.

В турнире примут участия 17 сборных: Германия, Словакия, Латвия, Норвегия, Дания, Австрия, Венгрия, Польша, Франция, Словения, Великобритания, Италия, Нидерланды, Литва, Эстония, Испания и Румыния.

«Это огромный шаг для европейского хоккея. На протяжении многих лет наши национальные ассоциации-члены просили создать структуру, которая обеспечила бы последовательность в перерывах между матчами национальных сборных. Благодаря Кубку европейских наций мы наконец-то получаем продукт, который может способствовать развитию игры — как в конкурентном, так и в коммерческом плане — во всем регионе», — приводит ИИХФ слова президента федерации Люка Тардифа.

ИИХФ объявила о создании Европейского кубка наций в мае 2025 года. Матчи первого розыгрыша пройдут в международные паузы в ноябре, декабре и феврале.