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ИИХФ дисквалифицировала семь хоккеистов за участие в договорном матче в Белоруссии

12:08

Международная федерация хоккея дисквалифицировала семь игроков клуба «Динамо-Молодечно». Они дисквалицированы на два года за участие в договорном матче в чемпионате Белоруссии, сообщает официальный сайт ИИХФ.

Среди отстраненных пять белорусов — Павел Боярчук, Вячеслав Лисичкин, Никита Устиненко, Сергей Шелег, Александр Сырей, а также двое россиян — Станислав Кучкин и Алексей Иванов.

Спортсмены дисквалифицированы с 2 июля 2020 года по 30 июня 2022-го. Также ИИХФ сократила некоторым из них сроки дисквалификаций, наложенные Федерацией хоккея Белоруссии.

12 ноября 2019 года «Динамо-Молодечно» дома уступил «Могилеву» в матче чемпионата Белоруссии. После двух периодов счет был 5:2 в пользу хозяев, но в последней 20-минутке они пропустили четыре безответные шайбы.

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