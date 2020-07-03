ИИХФ дисквалифицировала несколько игроков «Динамо-Молодечно» за участие в договорном матче
3 июля 2020, 16:46
Международная федерация хоккея приняла решение наложить дисквалификацию на нескольких игроков белорусского клуба «Динамо-Молодечно». Все он уличены в участии в договорном матче, сообщает сайт ИИХФ.
Речь идет о семи хоккеистах: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей. Пока спортсмены просто отстранены от всех соревнований. Сроки их дисквалификаций будут утверждены позже.
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