ИИХФ дисквалифицировала несколько игроков «Динамо-Молодечно» за участие в договорном матче

Международная федерация хоккея приняла решение наложить дисквалификацию на нескольких игроков белорусского клуба «Динамо-Молодечно». Все он уличены в участии в договорном матче, сообщает сайт ИИХФ.

Речь идет о семи хоккеистах: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей. Пока спортсмены просто отстранены от всех соревнований. Сроки их дисквалификаций будут утверждены позже.