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ИИХФ дисквалифицировала несколько игроков «Динамо-Молодечно» за участие в договорном матче

3 июля 2020, 16:46
Никита Устиненко. Фото ХК «Динамо» Минск.
Никита Устиненко. Фото ХК «Динамо» Минск.

Международная федерация хоккея приняла решение наложить дисквалификацию на нескольких игроков белорусского клуба «Динамо-Молодечно». Все он уличены в участии в договорном матче, сообщает сайт ИИХФ.

Речь идет о семи хоккеистах: Павел Боярчук, Станислав Кучкин, Вячеслав Лисичкин, Алексей Иванов, Никита Устиненко, Сергей Шелег и Александр Сырей. Пока спортсмены просто отстранены от всех соревнований. Сроки их дисквалификаций будут утверждены позже.

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