Игроки команды президента Белоруссии сдали тест на коронавирус

Хоккеисты команды президента Белоруссии Александра Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом, сообщает «Прессбол».

Первые отрицательные результаты уже получены. Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 748 984 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 192 155 человек, выздоровело — 757 775.