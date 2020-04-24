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Игроки команды президента Белоруссии сдали тест на коронавирус

15:35
Александр Лукашенко. Фото Reuters
Александр Лукашенко. Фото Reuters
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Хоккеисты команды президента Белоруссии Александра Лукашенко сдали тест на коронавирус после новости о том, что форвард коллектива Дмитрий Мелешко заразился этим вирусом, сообщает «Прессбол».

Первые отрицательные результаты уже получены. Также хоккеистам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства. Последний матч команда провела 11 апреля.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 748 984 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 192 155 человек, выздоровело — 757 775.

Дополнительная информация:

https://www.pressball.by/

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