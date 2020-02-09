«Игра с чехами была полностью наша». Ротенберг рассказал о причинах поражений на Евротуре

Глава штаба сборной России Роман Ротенберг подвел итоги Шведских игр для нашей команды. Россия потерпела три поражения на шведском этапе Евротура. Последнее — от чехов (3:4Б).

— Что скажете о третьем этапе Евротура?

— Мы готовимся к чемпионату мира — просмотрели многих молодых игроков. Мы смотрим вперед. Нужно, чтоб люди понимали, что игроки сегодня отдали все силы. Но этого не хватило. Игра я чехами была полностью наша: и по контролю шайбы, и по голевым моментам. Где-то не дожали сегодня. Игроки, которых мы пригласили на данный этап, теперь будут понимать уровень сборной, будут готовы к нагрузке и скоростям. Безусловно, нас не радуют эти поражения, и мы никогда не согласимся с этими результатами. Но это подготовка к чемпионату мира и Олимпиаде в 2022.

— В будущем планируете также резко вводить в состав молодых игроков?

— Я бы не стал говорить слово «резко». Многих игроков мы годами подводили к этому этапу. Тройку Морозов- Подколзин — Марченко мы готовили четыре года для того, чтобы они могли играть на уровне национальной сборной. То, что эти ребята остались в России, не уехали за океан и играют на высоком уровне — хороший показатель. Колоссальная работа, которая ведется годами. (Михаил Зислис)