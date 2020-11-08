Игорь Ларионов: «Из выступающих в Северной Америке россиян нам интересны пять человек»

И.о. главного тренера сборной России на Кубке Карьяла Игорь Ларионов подвел итоги турнира для нашей команды и рассказал о возможном усилении состава игроками, выступающими за океаном.

— Когда команда соберется перед МЧМ?

— Хотим собрать ребят в Новогорске 28 ноября, провести все необходимые тесты — на коронавирус и медицинские. Поработаем над коллективной игрой, действиями в обороне, средней зоне и в атаке, движением шайбы, неравными составами. Надо, чтобы ребята сплотились уже перед от поездкой в Эдмонтон. Там у нас будет мало времени — три или четыре дня после выхода из карантина

— Кого бы выделили по итогам Кубка Карьяла?

— Выводы с тренерским штабом сделаем через три-четыре дня. Разберемся с тем, что делать дальше. Пока идет подготовительный период с просмотром кандидатов. Все мы очень рады, что Аскаров сыграл в зрелый, хороший хоккей. Был надежен в каждом из матчей. Очень доволен капитаном команды Васей Подколзиным. Он вел за собой коллектив и создавал правильную атмосферу в команде. В линии обороны очень грамотно отыграл Семен Чистяков. Рад за Родиона Амирова, Егора Чинахова и других ребят, проведших турнир на хорошем уровне.

— Кого ждете из игроков, выступающих в Северной Америке?

— Нам интересны пять человек — Пономарев, Абрамов, Лихачев, Фирстов и Кузнецов. (Михаил Зислис)