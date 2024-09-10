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Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за адресованный немцам баннер

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Польский клуб «Уния Освенцим» оштрафовали после матча с немецким «Айсбарен Берлин» (1:4) в Лиге чемпионов за баннер болельщиков команды, отсылающий к военным преступлениям немцев в ходе Второй мировой войны, сообщается на сайте турнира.

Игра проходила 7 сентября в Освенциме. Фанаты домашней команды вывесили баннер с надписью: «Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти».

«Унию Освенцим» оштрафовали на две тысячи евро, объяснив наказание наличием политического послания в полотне болельщиков.

«Добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Фанаты «Освенцима» встретили команду из Берлина

Хоккей
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