Хоккейный клуб из Освенцима оштрафовали за адресованный немцам баннер

Польский клуб «Уния Освенцим» оштрафовали после матча с немецким «Айсбарен Берлин» (1:4) в Лиге чемпионов за баннер болельщиков команды, отсылающий к военным преступлениям немцев в ходе Второй мировой войны, сообщается на сайте турнира.

Игра проходила 7 сентября в Освенциме. Фанаты домашней команды вывесили баннер с надписью: «Добро пожаловать в город вашего самого большого преступления — немецкие лагеря смерти».

«Унию Освенцим» оштрафовали на две тысячи евро, объяснив наказание наличием политического послания в полотне болельщиков.

«Добро пожаловать в город вашего величайшего преступления». Фанаты «Освенцима» встретили команду из Берлина