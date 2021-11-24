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Хоккейные клубы «Донбасс» и «Краматорск» сняты с чемпионата Украины

16:21
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решения о снятии «Донбасса» и «Краматорска» с чемпионата Украины, сообщает официальный сайт ФХУ.

Главной причиной такого решения называют то, что клубы трижды выпускали на лед спортсменов, которые были дисквалифицированы федерацией.

Отстранение нескольких хоккеистов «Донбасса» и «Краматорска» от каких-либо официальных соревнований было связано с тем, что они покинули расположение сборной Украины за сутки до первого матча турнира Euro Hockey Challenge против итальянцев. Игроков отозвал владелец «Донбасса» Борис Колесников.

В связи с данными изменениями в УХЛ осталось шесть команд.

Дополнительная информация:

http://fhu.com.ua/index.php/champukr1/2994-ofitsiino-kluby-donbas-i-kramatorsk-zniati-z-chempionatu-ukrainy

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Анна Горшкова все материалы автора
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