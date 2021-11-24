Хоккейные клубы «Донбасс» и «Краматорск» сняты с чемпионата Украины

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины принял решения о снятии «Донбасса» и «Краматорска» с чемпионата Украины, сообщает официальный сайт ФХУ.

Главной причиной такого решения называют то, что клубы трижды выпускали на лед спортсменов, которые были дисквалифицированы федерацией.

Отстранение нескольких хоккеистов «Донбасса» и «Краматорска» от каких-либо официальных соревнований было связано с тем, что они покинули расположение сборной Украины за сутки до первого матча турнира Euro Hockey Challenge против итальянцев. Игроков отозвал владелец «Донбасса» Борис Колесников.

В связи с данными изменениями в УХЛ осталось шесть команд.