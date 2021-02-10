Хо-Сэнг покинул «Эребру». В клубе остались недовольны его формой

Нападающий Джош Хо-Сэнг покидает «Эребру», сообщает официальный сайт шведского клуба.

Форвард играл за команду на правах аренды из «Айлендерс». В 5 играх он отметился одной результативной передачей.

«Джош сильно отстает в тренировках по сравнению с остальной группой, адаптация к нашей игре шла не так быстро, как мы надеялись.

В нашей ситуации и перед финальной частью чемпионата мы чувствуем, что это лучший вариант для нас", — сказал менеджер клуба Никлас Йоханссон.

Срок контракта игрока с «Айлендерс» рассчитан до конца сезона-2020/21.

Хо-Сэнг был выбран клубом на драфте-2014 в первом раунде под общим 28-м номером. В НХЛ он провел всего 53 матча и набрал 24 (7+17) очков.