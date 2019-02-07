Хет-трик Коваржа принес Чехии победу над Швецией в Евротуре

Сборная Чехии обыграла Швецию в матче шведского этапа Евротура - 5:2. Хет-трик в этой игре сделал бывший нападающий "Магнитки" Ян Коварж.

Чехи в общей таблице Евротура набрали 8 очков, опередив Швецию (7). Лидирует сборная России с 16-ю очками, второй идет Финляндия (11).

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Еврохоккейтур

Шведские игры

Чехия - Швеция - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Бемстрем - 1 (бол., Хольм, Расмуссен), 2:25 - 0:1. Квапил - 1 (бол.), 27:10 - 1:1. Ян Коварж - 1 (бол., Холик), 36:33 - 2:1. Ян Коварж - 2 (Гулаш), 46:44 - 3:1. Ян Коварж - 3 (бол., Затевич, Заморски), 50:59 - 4:1. Секач - 1 (п.в., Ян Коварж), 57:33 - 5:1. Ю. Давидссон - 2 (Дальбек), 58:02 - 5:2.

Нереализованный буллит: Р. Зогорна (Чехия), 18:25 (Вратарь).

Вратари: Грубец - Хелльберг (55:59 - 57:33).

Штраф: 10 - 33.

Броски: 24 (7+11+6) - 20 (4+7+9).

Судьи: Викман, Кова.

7 февраля. Стокгольм. Hovet.