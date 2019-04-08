Харийс Витолиньш: "Борьба за выживание в швейцарской лиге стала хорошим опытом"

Главный тренер "Давоса" Харийс Витолиньш поделился впечатлениями от работы в швейцарском клубе. Под руководством бывшего тренера СКА и сборной России "Давос" сохранил место в высшем дивизионе, победив в плей-офф за место в элите.

- Главной задачей было выиграть последнюю игру сезона и остаться в лиге, - цитирует hcd.ch Витолиньша. - Мы справились. Но предпочли бы выигрывать чаще.

- Вы олимпийский чемпион, чемпион мира, трехкратный чемпион КХЛ. Сейчас вам пришлось впервые бороться за выживание. Какие ощущения от новой ситуации?

- Напряжение было таки же, как в матчах за титул, давление и ответственность удержать в элите клуб с такой богатой историей, однако, были больше. Для меня это стало хорошим опытом.